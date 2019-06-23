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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:10
Alex_ki написав:
mustbe написав:ОТП-Тревел, стоимость выпуска которой 100грн, получаешь на руки с балансом "-100"
Отп там неснижаемый остаток 100, не минус
Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.
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Bosstone
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:46
Bosstone написав: Alex_ki написав:
mustbe написав:ОТП-Тревел, стоимость выпуска которой 100грн, получаешь на руки с балансом "-100"
Отп там неснижаемый остаток 100, не минус
Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются
. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.
Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...
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jay2004
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:49
jay2004 написав: Bosstone написав: Alex_ki написав:
Отп там неснижаемый остаток 100, не минус
Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются
. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.
Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...
А можно на карту другого банка? Я думаю, проще в кассе снять.
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Bosstone
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:05
Bosstone написав:
Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...
А можно на карту другого банка? Я думаю, проще в кассе снять.[/quote]
Рекомендовала девочка из отделения - именно Приват. Можно и кассе (но сразу нельзя было или не хотели), а сейчас мне лень ехать в отделение... Так я и не смог готовить блюда, под названием OTP.((
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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