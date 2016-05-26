Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:10
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:46
Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:49
А можно на карту другого банка? Я думаю, проще в кассе снять.
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:05
А можно на карту другого банка? Я думаю, проще в кассе снять.[/quote]
Рекомендовала девочка из отделения - именно Приват. Можно и кассе (но сразу нельзя было или не хотели), а сейчас мне лень ехать в отделение... Так я и не смог готовить блюда, под названием OTP.((
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:55
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:53
Це шо, зміни в деподоговір? А як було?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 03 лип, 2019 03:01
Re: Універсал (Universal Bank)
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:15
Re: Універсал (Universal Bank)
Лимит в 2 посещения не превышен и раньше в тот же лаунж по этой карте проходили?
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46
Проходил в этот же лаунж уже. На что это влияет и как с этим бороться?
Лимит не превышен, на руках не одна карта, и ни одна не пустила.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:56
Re: Універсал (Universal Bank)
Я все разы заходил показывая электронную карту в приложении лаунжа. Физическое присутствие карты только 1 раз из 6 попросили
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