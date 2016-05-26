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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 591
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
102
Всього голосів : 591
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:10

  Alex_ki написав:
mustbe написав:ОТП-Тревел, стоимость выпуска которой 100грн, получаешь на руки с балансом "-100"
Отп там неснижаемый остаток 100, не минус

Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:46

  Bosstone написав:
  Alex_ki написав:
mustbe написав:ОТП-Тревел, стоимость выпуска которой 100грн, получаешь на руки с балансом "-100"
Отп там неснижаемый остаток 100, не минус

Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.


Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:49

  jay2004 написав:
  Bosstone написав:
  Alex_ki написав:Отп там неснижаемый остаток 100, не минус

Выпуск бесплатный, эти 100 грн. только блокируются, при закрытии счета возвращаются. Сейчас под акцию выдают тревел еще и без абонплаты.


Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...

А можно на карту другого банка? Я думаю, проще в кассе снять.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:05

  Bosstone написав:
Вот уже два месяца возвращают 100 грн (на карту Привата), и никак((...

А можно на карту другого банка? Я думаю, проще в кассе снять.[/quote]

Рекомендовала девочка из отделения - именно Приват. Можно и кассе (но сразу нельзя было или не хотели), а сейчас мне лень ехать в отделение... Так я и не смог готовить блюда, под названием OTP.((
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:55

Шановний Клієнте!
Починаючи з 01 липня 2019 року Ви маєте змогу поповнити свій діючий Вклад (якщо це передбачено умовами договору) на суму від 1000,00 грн., / 100 дол. США. / 100 євро.

З повагою,
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:53

  klug написав:
Шановний Клієнте!
Починаючи з 01 липня 2019 року Ви маєте змогу поповнити свій діючий Вклад (якщо це передбачено умовами договору) на суму від 1000,00 грн., / 100 дол. США. / 100 євро.

З повагою,
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Це шо, зміни в деподоговір? А як було?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 03:01

Re: Універсал (Universal Bank)

Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:15

Re: Універсал (Universal Bank)

Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
Лимит в 2 посещения не превышен и раньше в тот же лаунж по этой карте проходили?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46

  Кащей написав:
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
Лимит в 2 посещения не превышен и раньше в тот же лаунж по этой карте проходили?

Проходил в этот же лаунж уже. На что это влияет и как с этим бороться?
Лимит не превышен, на руках не одна карта, и ни одна не пустила.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:56

Re: Універсал (Universal Bank)

Я все разы заходил показывая электронную карту в приложении лаунжа. Физическое присутствие карты только 1 раз из 6 попросили
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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