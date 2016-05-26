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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:13
Son of Sun написав:
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
а что за лаунж, в каком аэропорту?
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