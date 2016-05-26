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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:13
Son of Sun написав:
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
а что за лаунж, в каком аэропорту?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:10
Son of Sun написав:
Лимит не превышен, на руках не одна карта, и ни одна не пустила.
Усі підв'язані в один аккаунт lounge key? Причин точно сказати не можу, але колись на гілці Ексіма наполегливо радили заводити окремий акк на кожну картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:46
Stringer написав: Son of Sun написав:
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
а что за лаунж, в каком аэропорту?
Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:56
Son of Sun написав: Stringer написав: Son of Sun написав:
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?
а что за лаунж, в каком аэропорту?
Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.
нет, баланс тут ни при чем.
а в приложении показывает, что этот зал именно лаунж кей?
или вы не смотрели?
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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