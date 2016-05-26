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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 591
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
102
Всього голосів : 591
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:13

  Son of Sun написав:Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?

а что за лаунж, в каком аэропорту?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:10

  Son of Sun написав:Лимит не превышен, на руках не одна карта, и ни одна не пустила.

Усі підв'язані в один аккаунт lounge key? Причин точно сказати не можу, але колись на гілці Ексіма наполегливо радили заводити окремий акк на кожну картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:46

  Stringer написав:
  Son of Sun написав:Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?

а что за лаунж, в каком аэропорту?

Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:56

  Son of Sun написав:
  Stringer написав:
  Son of Sun написав:Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Как ситуация обстоит у других?

а что за лаунж, в каком аэропорту?

Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.

нет, баланс тут ни при чем.
а в приложении показывает, что этот зал именно лаунж кей?
или вы не смотрели?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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  #<1 ... 608609610611
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