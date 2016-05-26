а что за лаунж, в каком аэропорту?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:13
а что за лаунж, в каком аэропорту?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:10
Усі підв'язані в один аккаунт lounge key? Причин точно сказати не можу, але колись на гілці Ексіма наполегливо радили заводити окремий акк на кожну картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:46
Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:56
нет, баланс тут ни при чем.
а в приложении показывает, что этот зал именно лаунж кей?
или вы не смотрели?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:21
нет, баланс тут ни при чем.
а в приложении показывает, что этот зал именно лаунж кей?
или вы не смотрели?[/quote]
Ужо посещал его несколько месяцев назад, все сработало.
Скоро попробую в другом аеропорту, если повторится, буду тормошить поддержку.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:29
поддержка банка вам не поможет - если в приложении показывает, что по этой карте есть привилегия на посещение лаунжа, а этот зал входит в перечень доступных лаунжей к посещению без ограничений, то вам нужно жаловаться непосредственно визе
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:24
Не встигли познайомитись і вже будемо прощатись
Валюту мені вам у мегаполіс везти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:28
В дальнейшем можно будет пополнять валютой в партнёрских банках, в первую очередь, в Таскомбанке.
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