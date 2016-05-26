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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:14
Universal Bank
ну если уже "...резюмує Голова правління Універсал Банку, Старомінська Ірина."
все кто смог уже срезюмировали из этой банки.
Напоминает Кредиитпром так же сдавали в неликвид перед "покупкой"(за 1долл.) Дельтой.
Монобанк - не рейдер и не дельта! И Мы не позволим всяким там "...ДевидсОнам ездить на наших Харлеях" OLOLO
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forumman38
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Додано: Сер 17 лип, 2019 01:10
эм... Представитель банка
, в Одессе будет закрыто отделение? если да - когда?? не приходило смс, не звонили ...
прокомментируйте, пожалуйста, это весьма плохая
идея
PS зашла случайно узнать, когда же появится возможность создавать депозиты через е-банкинг, а тут чудный сюрприз
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Arien
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Додано: Сер 17 лип, 2019 06:48
Universal Bank написав:
Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:56
Оранжевый-хит сезона написав: Universal Bank написав:
Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?
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ibox, сеп, р2р, напр. Касса ТАСа
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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