Universal Bank ну если уже "...резюмує Голова правління Універсал Банку, Старомінська Ірина." все кто смог уже срезюмировали из этой банки. Напоминает Кредиитпром так же сдавали в неликвид перед "покупкой"(за 1долл.) Дельтой. Монобанк - не рейдер и не дельта! И Мы не позволим всяким там "...ДевидсОнам ездить на наших Харлеях" OLOLO
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