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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 591
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
102
Всього голосів : 591
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:14

Universal Bank
ну если уже "...резюмує Голова правління Універсал Банку, Старомінська Ірина."
все кто смог уже срезюмировали из этой банки.
Напоминает Кредиитпром так же сдавали в неликвид перед "покупкой"(за 1долл.) Дельтой.
Монобанк - не рейдер и не дельта! И Мы не позволим всяким там "...ДевидсОнам ездить на наших Харлеях" OLOLO
forumman38
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 01:10

Re: Універсал (Universal Bank)

эм... :shock:

Представитель банка, в Одессе будет закрыто отделение? если да - когда?? не приходило смс, не звонили ...

прокомментируйте, пожалуйста, это весьма плохая идея

PS зашла случайно узнать, когда же появится возможность создавать депозиты через е-банкинг, а тут чудный сюрприз :evil:
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:48

Re: Універсал (Universal Bank)

Universal Bank написав:
  klug написав:Не встигли познайомитись і вже будемо прощатись :-(
https://www.universalbank.com.ua/news/u ... o-vremenem
Валюту мені вам у мегаполіс везти?

Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
Universal Bank написав:
  klug написав:Не встигли познайомитись і вже будемо прощатись :-(
https://www.universalbank.com.ua/news/u ... o-vremenem
Валюту мені вам у мегаполіс везти?

Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?

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ibox, сеп, р2р, напр. Касса ТАСа
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:48

Увага! Для коректної роботи інтернет-банкінгу з 01 вересня 2019 року необхідно, щоб операційна система була Windows7, або вище. Детальна інформація за посиланням https://www.universalbank.com.ua/intern ... g-personal
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
Universal Bank написав:
  klug написав:Не встигли познайомитись і вже будемо прощатись :-(
https://www.universalbank.com.ua/news/u ... o-vremenem
Валюту мені вам у мегаполіс везти?

Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Пополнять карту без комиссии вы можете с помощью терминалов самообслуживания iBox и Таскомбанка, либо через кассу Таскомбанка и А-банка.

При пополнениях в кассе от 15 000 грн необходим паспорт и ИНН для идентификации. Если сумма пополнения более 150 000 грн необходим документ, который подтверждает происхождение средств.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:06

  Arien написав:эм... :shock:

Представитель банка, в Одессе будет закрыто отделение? если да - когда?? не приходило смс, не звонили ...

прокомментируйте, пожалуйста, это весьма плохая идея

PS зашла случайно узнать, когда же появится возможность создавать депозиты через е-банкинг, а тут чудный сюрприз :evil:

Уточните, пожалуйста, ваш контактный номер телефона в личном сообщении. Проконсультируем.
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:30

  Universal Bank написав:Уточните, пожалуйста, ваш контактный номер телефона в личном сообщении. Проконсультируем.


Я-то отправила, но не очень понятно, почему не дать публичный комментарий
в Одессе клиентов у Универсалбанка не так уж и мало

и городские телефоны на Жуковского почему-то не отвечают :( их отключили?
Arien
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