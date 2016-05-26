Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:14
Universal Bank ну если уже "...резюмує Голова правління Універсал Банку, Старомінська Ірина." все кто смог уже срезюмировали из этой банки. Напоминает Кредиитпром так же сдавали в неликвид перед "покупкой"(за 1долл.) Дельтой. Монобанк - не рейдер и не дельта! И Мы не позволим всяким там "...ДевидсОнам ездить на наших Харлеях" OLOLO
forumman38
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Додано: Сер 17 лип, 2019 01:10
эм...
Представитель банка
, в Одессе будет закрыто отделение? если да - когда?? не приходило смс, не звонили ...
прокомментируйте, пожалуйста, это
весьма плохая
идея
PS зашла случайно узнать, когда же появится возможность создавать депозиты через е-банкинг, а тут чудный сюрприз
Arien
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Додано: Сер 17 лип, 2019 06:48
Universal Bank написав:
Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:56
Оранжевый-хит сезона написав: Universal Bank написав:
Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?
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ibox, сеп, р2р, напр. Касса ТАСа
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:48
Увага! Для коректної роботи інтернет-банкінгу з 01 вересня 2019 року необхідно, щоб операційна система була Windows7, або вище. Детальна інформація за посиланням
https://www.universalbank.com.ua/intern ... g-personal
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:05
Оранжевый-хит сезона написав: Universal Bank написав:
Для поповнення карти monobank?
А как монобанк пополнить без комиссии?
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Пополнять карту без комиссии вы можете с помощью терминалов самообслуживания iBox и Таскомбанка, либо через кассу Таскомбанка и А-банка.
При пополнениях в кассе от 15 000 грн необходим паспорт и ИНН для идентификации. Если сумма пополнения более 150 000 грн необходим документ, который подтверждает происхождение средств.
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 88
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Подякували: 5 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:06
Arien написав:
эм... :shock:
Представитель банка
, в Одессе будет закрыто отделение? если да - когда?? не приходило смс, не звонили ...
прокомментируйте, пожалуйста, это
весьма плохая
идея
PS зашла случайно узнать, когда же появится возможность создавать депозиты через е-банкинг, а тут чудный сюрприз :evil:
Уточните, пожалуйста, ваш контактный номер телефона в личном сообщении. Проконсультируем.
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 88
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:30
Universal Bank написав:
Уточните, пожалуйста, ваш контактный номер телефона в личном сообщении. Проконсультируем.
Я-то отправила, но не очень понятно, почему не дать публичный комментарий
в Одессе клиентов у Универсалбанка не так уж и мало
и городские телефоны на Жуковского почему-то не отвечают
их отключили?
Arien
Повідомлень: 715
З нами з: 09.09.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 41 раз.
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