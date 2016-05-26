Сначала 26% безналоговый, т.е. налоги за счет заведения
А потом 31% в конце срока, с пополнением. Но с налогами.
Вечная память безвременно усопшему
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:19
Сначала 26% безналоговый, т.е. налоги за счет заведения
А потом 31% в конце срока, с пополнением. Но с налогами.
Вечная память безвременно усопшему
Жадность и Отвага!
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