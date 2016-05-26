RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 610611612613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 591
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
102
Всього голосів : 591
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:19

  protefiks1959 написав:ТРАСТ! - хорошая банка была, год подъедался на 29% двумя депо ( или больше %% ?- уже не вспомню :mrgreen: )

Сначала 26% безналоговый, т.е. налоги за счет заведения :D
А потом 31% в конце срока, с пополнением. Но с налогами.
Вечная память безвременно усопшему Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 610611612613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9, liliya_logical і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3462, 3463, 3464
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34633 4278458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 21:05
greenozon
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 33, 34, 35
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
345 39171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 10:37
pr_skybank
MTB BANK 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
568 184268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 10:27
Basilio2020

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.