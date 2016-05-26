Сначала 26% безналоговый, т.е. налоги за счет заведения
А потом 31% в конце срока, с пополнением. Но с налогами.
Вечная память безвременно усопшему
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:19
Сначала 26% безналоговый, т.е. налоги за счет заведения
А потом 31% в конце срока, с пополнением. Но с налогами.
Вечная память безвременно усопшему
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:03
Re: Універсал (Universal Bank)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:08
Universal Bank, вирішив поповнити депо розміщене в банці.
Можна запитати.
1. Чи ходять платьожики прямо на 2630...?
2. Якщо ні чи можна без комісії на карту під депо безналом а вже звідти через Інтернет Банк на депо?
3. Сума поповнення має бути від 1000 грн?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:09
Universal Bank, шановний форумчанин Бостон привів список
С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:
1. Киевское отделение №24 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Кирилловская, 127
2. Киевское отделение №13 ПАО Универсал Банк, г. Киев, пр-т.Соборности, 4
3. Киевское отделение №8 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Иоанна Павла II/И.Кудри, 23/35
4. Вышгородское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Вышгород, ул.Шолуденко, 6В
5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34
6. Хмельницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Хмельницкий, ул.Гагарина, 5
7. Житомирское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Житомир, ул.Леха Качинского, 1/3
8. Тернопольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Тернополь, ул.Белецкая, 1А
9. Ровенское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Ровно, ул.Киевская, 17
10. Дрогобычское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Дрогобыч, ул.Сечевых Стрельцов, 4
11. Винницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Винница, ул.Гоголя, 4
12. Мариупольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Мариуполь, пр-т.Мира, 24/16
_________________
Список вичерпний? Чи ще якесь відділення можна сьоди вписати?
Західні терени оголюєте до одного Львова?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:35
Re: Універсал (Universal Bank)
У меня в Универсале (Одесса) заканчивается гривнедепо, и как его теперь получить?
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:53
Були різні варіанти в різних банок.
1. Можна було достроково розірвати в відділенні без втрати нарахованих %.
2. Після закінчення депо слали платьожик в зручний для Вас банк.
А що вибере Комса2, може шановний офПред доповість?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:00
А в связи с чем такая экономия на расходах?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:06
Бульбик, це в Сергія Леонідовича слід запитати.
Може на Ленінську Кузню багато потратив...дивиться де би зекономити.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:21
Банку без відділень набридло пояснювати звідки у нього відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:32
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