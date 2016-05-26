Додано: Чет 18 лип, 2019 10:08

Universal Bank, вирішив поповнити депо розміщене в банці.

Можна запитати.

1. Чи ходять платьожики прямо на 2630...?

2. Якщо ні чи можна без комісії на карту під депо безналом а вже звідти через Інтернет Банк на депо?

3. Сума поповнення має бути від 1000 грн?