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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:43
Мудрі голови в банку побачили, що моно проект - це профітний бізнес проект
порахували скільки тратиться в 10-ках відділень на
- оренду
- з-п Н людям
- техніку
- інші видатки
і зрозуміли що все це може залишатись а не вивітрюватись
профіт.
як про мене - перше (ну ОК, друга ласточка)
далі розумні голови в ін. банках підтянуться
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greenozon
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:49
2805 написав:
У меня в Универсале (Одесса) заканчивается гривнедепо, и как его теперь получить?
до 01/09 стандартно, все отделения работают. После 01/09 :
1. Если есть карта(под депозит) в любом банкомате.
2. Если нет карты(под депозит) или просто большая сумма:
a. В Таскомбанке
б. Перевести на карту Monobank
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Universal Bank
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30
Думаю, що запуск Моно на ліцензії Універсала був помилкою - це можна було зробити на ліцензії будь-якого з поглинутих ТАСом дрібних банчиків і гробити для цього Універсал не було жодної потреби.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:40
Квесторе_поверніться написав:Universal Bank
, вирішив поповнити депо розміщене в банці.
Можна запитати.
1. Чи ходять платьожики прямо на 2630...?
2. Якщо ні чи можна без комісії на карту під депо безналом а вже звідти через Інтернет Банк на депо?
3. Сума поповнення має бути від 1000 грн?
Доповню.
4. Чи можна прямо на 2620 кидати СЕП?
За Голос...наш голос
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:41
klug написав:
Думаю, що запуск Моно на ліцензії Універсала був помилкою - це можна було зробити на ліцензії будь-якого з поглинутих ТАСом дрібних банчиків і гробити для цього Універсал не було жодної потреби.
Співчуваю...Маріуполь попав під роздачу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:48
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:Universal Bank
, вирішив поповнити депо розміщене в банці.
Можна запитати.
1. Чи ходять платьожики прямо на 2630...?
2. Якщо ні чи можна без комісії на карту під депо безналом а вже звідти через Інтернет Банк на депо?
3. Сума поповнення має бути від 1000 грн?
Доповню.
4. Чи можна прямо на 2620 кидати СЕП?
Шлю СЭП на 2620. В ИБ пополняются депо. Правда весной дело было. Сейчас не сезон. )
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Aps
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:50
Aps написав:
Шлю СЭП на 2620. В ИБ пополняются депо. Правда весной дело было. Сейчас не сезон. )
На 2630...ніззя?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:53
Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Шлю СЭП на 2620. В ИБ пополняются депо. Правда весной дело было. Сейчас не сезон. )
На 2630...ніззя?
Не проверял. С 2620 не напряжно.
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Aps
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:56
Aps написав: Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Шлю СЭП на 2620. В ИБ пополняются депо. Правда весной дело было. Сейчас не сезон. )
На 2630...ніззя?
Не проверял. С 2620 не напряжно.
Дякую за інфо.
А то офПред мовчить як партизан.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:24
Квесторе_поверніться написав:Universal Bank
, вирішив поповнити депо розміщене в банці.
Можна запитати.
1. Чи ходять платьожики прямо на 2630...?
2. Якщо ні чи можна без комісії на карту під депо безналом а вже звідти через Інтернет Банк на депо?
3. Сума поповнення має бути від 1000 грн?
1. Спочатку кошти потрібно покласти на поточний рахунок( якщо є карта наша, через банкомат поповнити або зробити переклад з іншої картки), і лише після цього зробити поповнення вкладу.
2. Зарахування перекладеної суми на депозитний рахунок протягом дня надходження або наступного банківського дня не тарифікується.
3. Якщо поповнення через інтернет-банкінг, мінімальна сума 1000 грн / 100 доларів / 100 євро. Через відділення - 5000 грн 1000 доларів, 1000 євро.
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Universal Bank
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