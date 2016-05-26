Квесторе_поверніться написав:Universal Bank, вирішив поповнити депо розміщене в банці. Можна запитати. 1. Чи ходять платьожики прямо на 2630...? 2. Якщо ні чи можна без комісії на карту під депо безналом а вже звідти через Інтернет Банк на депо? 3. Сума поповнення має бути від 1000 грн?
1. Спочатку кошти потрібно покласти на поточний рахунок( якщо є карта наша, через банкомат поповнити або зробити переклад з іншої картки), і лише після цього зробити поповнення вкладу. 2. Зарахування перекладеної суми на депозитний рахунок протягом дня надходження або наступного банківського дня не тарифікується. 3. Якщо поповнення через інтернет-банкінг, мінімальна сума 1000 грн / 100 доларів / 100 євро. Через відділення - 5000 грн 1000 доларів, 1000 євро.
Дякую за відповідь. В п.2 запитував чи СЕП платьожик з іншого банку на депорахунок заходить без комісії?
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klug написав:Думаю, що запуск Моно на ліцензії Універсала був помилкою - це можна було зробити на ліцензії будь-якого з поглинутих ТАСом дрібних банчиків і гробити для цього Універсал не було жодної потреби.
klug написав:Що ви забули у Маріуполі, якщо не секрет?
Нічого...з Вами солідарний...Схід і Захід разом.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.