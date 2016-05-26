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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 591
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
102
Всього голосів : 591
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:19

Re: Універсал (Universal Bank)

  Universal Bank написав:• Представник Універсал Банку перераховує кошти з рахунку клієнта в Універсал Банку на рахунок клієнта у ТКБ.

Так відділення Універсалу вже немає.
Алгоритм не працює.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:01

  Universal Bank написав:Також, Банк працює над розширенням можливостей для проведення даної операції.

Ага, так усиленно работает над расширением возможностей провести операцию, что закрывает ЕДИНСТВЕННЫЙ канал её совершить - свои же собственные отделения.
Ну, не дeбилы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Universal Bank написав:• Представник Універсал Банку перераховує кошти з рахунку клієнта в Універсал Банку на рахунок клієнта у ТКБ.

Так відділення Універсалу вже немає.
Алгоритм не працює.

Мені дзвонив Універсал, сповіщав про закриття відділень. Сказали, що у відділенні ТАСа буде представник Універсала, який буде мати доступ до рахунків клієнта в Універсалі, але буде займатися лише видачею коштів - оформити новий договір через цього представника буде неможливо.

  Universal Bank написав:Який механізм зняття валюти у ТАСі з рахунку не Монобанку?
• Клієнт відкриває рахунок у відділенні ТКБ,
• Представник Універсал Банку перераховує кошти з рахунку клієнта в Універсал Банку на рахунок клієнта у ТКБ.
• Зняття коштів в касі відділення ТКБ

Представник зробить переказ у валюті з мого приватного рахунку в Універсалі на мій приватний рахунок у ТКБ??? :shock:
СЛТ вирішив так заодно роздути ще й кількість клієнтів ТКБ?

З одного боку я оцінив вашу винахідливість, з іншого боку, як клієнт Моно, ТАСа та Універсала, вважаю, що те, що відбувається - це повний маразм. За кожним з напрямків співпраці я знаходив якісь переваги, які були недоступні за іншими напрямками, тому скорочення таких векторів мене відверто засмучує.

Ви, як представник банку, теж покинете нас (форумчан) після 01/09 напризволяще, як це вже давно зробив представник найлюдянішої п'ятизіркової служби підтримки Монобанку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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