Так відділення Універсалу вже немає.
Алгоритм не працює.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:19
Re: Універсал (Universal Bank)
Так відділення Універсалу вже немає.
Алгоритм не працює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:01
Ага, так усиленно работает над расширением возможностей провести операцию, что закрывает ЕДИНСТВЕННЫЙ канал её совершить - свои же собственные отделения.
Ну, не дeбилы ?
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:19
Мені дзвонив Універсал, сповіщав про закриття відділень. Сказали, що у відділенні ТАСа буде представник Універсала, який буде мати доступ до рахунків клієнта в Універсалі, але буде займатися лише видачею коштів - оформити новий договір через цього представника буде неможливо.
Представник зробить переказ у валюті з мого приватного рахунку в Універсалі на мій приватний рахунок у ТКБ???
СЛТ вирішив так заодно роздути ще й кількість клієнтів ТКБ?
З одного боку я оцінив вашу винахідливість, з іншого боку, як клієнт Моно, ТАСа та Універсала, вважаю, що те, що відбувається - це повний маразм. За кожним з напрямків співпраці я знаходив якісь переваги, які були недоступні за іншими напрямками, тому скорочення таких векторів мене відверто засмучує.
Ви, як представник банку, теж покинете нас (форумчан) після 01/09 напризволяще, як це вже давно зробив представник найлюдянішої п'ятизіркової служби підтримки Монобанку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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