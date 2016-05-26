Так відділення Універсалу вже немає.
Алгоритм не працює.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:19
Re: Універсал (Universal Bank)
Так відділення Універсалу вже немає.
Алгоритм не працює.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:01
Ага, так усиленно работает над расширением возможностей провести операцию, что закрывает ЕДИНСТВЕННЫЙ канал её совершить - свои же собственные отделения.
Ну, не дeбилы ?
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:19
Мені дзвонив Універсал, сповіщав про закриття відділень. Сказали, що у відділенні ТАСа буде представник Універсала, який буде мати доступ до рахунків клієнта в Універсалі, але буде займатися лише видачею коштів - оформити новий договір через цього представника буде неможливо.
Представник зробить переказ у валюті з мого приватного рахунку в Універсалі на мій приватний рахунок у ТКБ???
СЛТ вирішив так заодно роздути ще й кількість клієнтів ТКБ?
З одного боку я оцінив вашу винахідливість, з іншого боку, як клієнт Моно, ТАСа та Універсала, вважаю, що те, що відбувається - це повний маразм. За кожним з напрямків співпраці я знаходив якісь переваги, які були недоступні за іншими напрямками, тому скорочення таких векторів мене відверто засмучує.
Ви, як представник банку, теж покинете нас (форумчан) після 01/09 напризволяще, як це вже давно зробив представник найлюдянішої п'ятизіркової служби підтримки Монобанку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 24 лип, 2019 19:53
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:50
Я так понял, то если есть счёт в ТАС - то на него просто перекинут.
Впринципе, стандартная практика при уходе банка - или бесплатный перевод партнёрам, или разрыв и выплата процентов за фактический период
Я шарю
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:13
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:33
Пока нигде, но думаю ближе к закрытию предложат и такой вариант
Я шарю
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:52
Re: Універсал (Universal Bank)
я щось прогавив, Універсал уходіт??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:59
Я шарю
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:44
Есть инфа почему закрывают отделения? И моно даже заявил что не будет карты там обслуживается в отделениях.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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