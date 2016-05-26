Son of Sun написав:
Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.
В июне еще работало, но не через приложение LoungeKey, а через саму карту. А теперь вижу обновление тарифов/условий:
"Протягом місяця до запланованої подорожі розраховуйтесь карткою Visa Platinum на суму 5000 грн або більше та отримайте двічі на рік:
- Безкоштовні візити до понад 1000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key"
Лавочка прикрылась...
Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий...