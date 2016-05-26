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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 592
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
103
Всього голосів : 592
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:51

  Son of Sun написав:
  Son of Sun написав:Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".

Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.


В июне еще работало, но не через приложение LoungeKey, а через саму карту. А теперь вижу обновление тарифов/условий:

"Протягом місяця до запланованої подорожі розраховуйтесь карткою Visa Platinum на суму 5000 грн або більше та отримайте двічі на рік:
- Безкоштовні візити до понад 1000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key"

Лавочка прикрылась... :(
Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий...
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:44

  sharparchitect написав:Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий...

1. є інфа на сайті Візи (розділ "Умови користування");
2. є інфа у темі на форумі;
3. сам Універсал прислав листа в ІБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 614615616617
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