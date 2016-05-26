Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:51
Son of Sun написав: Son of Sun написав:
Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".
Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.
В июне еще работало, но не через приложение LoungeKey, а через саму карту. А теперь вижу обновление тарифов/условий:
"Протягом місяця до запланованої подорожі розраховуйтесь карткою Visa Platinum на суму 5000 грн або більше та отримайте двічі на рік:
- Безкоштовні візити до понад 1000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key"
Лавочка прикрылась...
Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий... (В действительности, сообщили, за это спасибо)
Востаннє редагувалось
sharparchitect
в П'ят 02 сер, 2019 13:06, всього редагувалось 2 разів.
sharparchitect
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:44
sharparchitect написав:
Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий...
1. є інфа на сайті
Візи
(розділ "Умови користування");
2. є інфа у
темі
на форумі;
3. сам Універсал прислав листа в ІБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:49
>= 7 000 000*
* для ощадного рахунку «Мегагнучкий» 17,52%
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:52
sens написав:
>= 7 000 000*
* для ощадного рахунку «Мегагнучкий»
17,52%
7М
200К vs 100% + отсутствие налогов
Удачи им
curiousobro
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34
позвонили и прислали смс с предложением бонуса +0.5% к любому депозиту
получаеться на год 17.5 + 0,5 =18% (проценты ежемесячно) 18% это хорошо или где и получше есть?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
uaprofi
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:37
uaprofi написав:
позвонили и прислали смс с предложением бонуса +0.5% к любому депозиту
получаеться на год 17.5 + 0,5 =18% (проценты ежемесячно)
18% это хорошо или где и получше есть?
Земельный капитал
18,5% ежемесячно
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:38
uaprofi написав:
позвонили и прислали смс с предложением бонуса +0.5% к любому депозиту
получаеться на год 17.5 + 0,5 =18% (проценты ежемесячно)
18% это хорошо или где и получше есть?
Посмотрите ещё Земельный капитал. Там 18,5 ежемесячная выплата плюс 1000 грн бонус если сумма свыше 100000грн.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
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