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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 592
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
103
Всього голосів : 592
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:51

  Son of Sun написав:
  Son of Sun написав:Пробовал пройти в лаунж с картой универсала (через код lounge key), ответ терминала "access denied".

Берлин Schönefeld. Думаю, может, из-за того, что карта не используется и околонулевой баланс, но на сайте визы нет ограничений по этим критериям.
Карты зарегистрированы на разные accounts.


В июне еще работало, но не через приложение LoungeKey, а через саму карту. А теперь вижу обновление тарифов/условий:

"Протягом місяця до запланованої подорожі розраховуйтесь карткою Visa Platinum на суму 5000 грн або більше та отримайте двічі на рік:
- Безкоштовні візити до понад 1000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key"

Лавочка прикрылась... :(
Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий... (В действительности, сообщили, за это спасибо)
Востаннє редагувалось sharparchitect в П'ят 02 сер, 2019 13:06, всього редагувалось 2 разів.
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:44

  sharparchitect написав:Хоть бы как-то сообщили об изменениях условий...

1. є інфа на сайті Візи (розділ "Умови користування");
2. є інфа у темі на форумі;
3. сам Універсал прислав листа в ІБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:49

Больше чем на Видсоточке +++ ( глобус )

>= 7 000 000*
* для ощадного рахунку «Мегагнучкий»
17,52%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:52

  sens написав:>= 7 000 000*
* для ощадного рахунку «Мегагнучкий»
17,52%



200К vs 100% + отсутствие налогов

Удачи им :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34

позвонили и прислали смс с предложением бонуса +0.5% к любому депозиту
получаеться на год 17.5 + 0,5 =18% (проценты ежемесячно)
18% это хорошо или где и получше есть?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:37

  uaprofi написав:позвонили и прислали смс с предложением бонуса +0.5% к любому депозиту
получаеться на год 17.5 + 0,5 =18% (проценты ежемесячно)
18% это хорошо или где и получше есть?

Земельный капитал
18,5% ежемесячно
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:38

  uaprofi написав:позвонили и прислали смс с предложением бонуса +0.5% к любому депозиту
получаеться на год 17.5 + 0,5 =18% (проценты ежемесячно)
18% это хорошо или где и получше есть?

Посмотрите ещё Земельный капитал. Там 18,5 ежемесячная выплата плюс 1000 грн бонус если сумма свыше 100000грн.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:54

Re: Універсал (Universal Bank)

хочу получить бесплатно платинум карту -на сколько миниально надо открыть депо?
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:09

  nnallex написав:хочу получить бесплатно платинум карту -на сколько миниально надо открыть депо?


Вроде, 5000 грн (февраль 2019).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:10

  nnallex написав:хочу получить бесплатно платинум карту -на сколько миниально надо открыть депо?

По-моему, они всем подряд, кто открывает депозит на мин.сумму 5000 грн, дают бесплатно эту карту.
Но лучше позвоните на горячку 0-800-300-200 и спросите.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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