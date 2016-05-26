Бесплатная карта Platinum:
- ДО 19/08 при открытии любого депозита от 5 000 грн.
- После 19/08 на сумму от 150 000 грн.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:18
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:37
Re: Універсал (Universal Bank)
Был шокирован, что универсал не поддерживает apple pay(( для меня такие банки бесполезные(
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:59
Universal Bank
м. Львів
3-є відділення при кліку зліва показує в....... Маямі!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|