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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 592
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
151
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
103
Всього голосів : 592
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:18

  nnallex написав:хочу получить бесплатно платинум карту -на сколько миниально надо открыть депо?

Бесплатная карта Platinum:
- ДО 19/08 при открытии любого депозита от 5 000 грн.
- После 19/08 на сумму от 150 000 грн.
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 94
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:37

Re: Універсал (Universal Bank)

Был шокирован, что универсал не поддерживает apple pay(( для меня такие банки бесполезные(
nnallex
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Повідомлень: 232
З нами з: 09.11.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:59

Universal Bank

м. Львів
3-є відділення при кліку зліва показує в....... Маямі!

http://prntscr.com/ot77h4
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 5714
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:56

  greenozon написав:Universal Bank

м. Львів
3-є відділення при кліку зліва показує в....... Маямі!

http://prntscr.com/ot77h4


а что Вас смущает?
как никак сезон отпусков :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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