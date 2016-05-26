А що трапилось? закривають відділення. Може, приєднають до ТКБ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:55
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Пон 02 вер, 2019 21:30
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:43
Набридло пояснювати, чому у банку "без відділень" є відділення - потроху згортають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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