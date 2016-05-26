RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 594
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
104
Всього голосів : 594
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:55

Re: Універсал (Universal Bank)

  Вкладчик1234 написав:Не весь, а отдельные отделения по областям

А що трапилось? закривають відділення. Може, приєднають до ТКБ?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 20.03.09
Подякував: 308 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:30

ricardo

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5833
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:43

  ricardo написав:
  Вкладчик1234 написав:Не весь, а отдельные отделения по областям

А що трапилось? закривають відділення. Може, приєднають до ТКБ?

Набридло пояснювати, чому у банку "без відділень" є відділення - потроху згортають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 18.08.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 616617618619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 34, 35, 36
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
355 40812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 20:43
chipmunk
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3488, 3489, 3490
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34898 4315779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 16:53
octopus
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1763, 1764, 1765
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17646 3228446
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 15:35
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75411)
03.09.2019 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.