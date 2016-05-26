А що трапилось? закривають відділення. Може, приєднають до ТКБ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:55
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Пон 02 вер, 2019 21:30
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:43
Набридло пояснювати, чому у банку "без відділень" є відділення - потроху згортають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:20
Дякую за посилання. Але чому Одесу назвали невеликим містом?
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:34
Платинум карта, лаунж зона в Борисполе?
Вроде два раза в год можно посетить бесплатно.
Кто-то пользовался? Какие-то дополнительные условия необходимо соблюдать и вообще, как это работает (просто показать карту или надо какое приложение загрузить и т.п.)?
Спасибо.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:49
5000 гривен оборот по карте за МЕСЯЦ до посещения лаунжа. Можно просто показать карту.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:34
А что значит "Ваше відділення"?
В Универсале же "сквозное" обслуживание - в какое отделение ни зайди, везде тебя обслужат. Как и в ТАСе тоже.
Или это только в Киеве так?
Жадность и Отвага!
|