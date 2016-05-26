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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 594
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
104
Всього голосів : 594
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:55

Re: Універсал (Universal Bank)

  Вкладчик1234 написав:Не весь, а отдельные отделения по областям

А що трапилось? закривають відділення. Може, приєднають до ТКБ?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:30

ricardo

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:43

  ricardo написав:
  Вкладчик1234 написав:Не весь, а отдельные отделения по областям

А що трапилось? закривають відділення. Може, приєднають до ТКБ?

Набридло пояснювати, чому у банку "без відділень" є відділення - потроху згортають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:20

  greenozon написав:ricardo

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank


Дякую за посилання. Але чому Одесу назвали невеликим містом?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:34

Платинум карта, лаунж зона в Борисполе?

Вроде два раза в год можно посетить бесплатно.

Кто-то пользовался? Какие-то дополнительные условия необходимо соблюдать и вообще, как это работает (просто показать карту или надо какое приложение загрузить и т.п.)?

Спасибо.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:49

  Sime написав:Вроде два раза в год можно посетить бесплатно.

Кто-то пользовался? Какие-то дополнительные условия необходимо соблюдать и вообще, как это работает (просто показать карту или надо какое приложение загрузить и т.п.)?

Спасибо.


5000 гривен оборот по карте за МЕСЯЦ до посещения лаунжа. Можно просто показать карту.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:34

  greenozon написав:ricardo
https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank

А что значит "Ваше відділення"? :shock:
В Универсале же "сквозное" обслуживание - в какое отделение ни зайди, везде тебя обслужат. Как и в ТАСе тоже.
Или это только в Киеве так?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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