Додано: Сер 11 вер, 2019 22:26

Stargazer212 написав: От Южного вокзала прямой троллейбус номер 33 туда ходит. Выходите на остановке Приорская. От Приорской 5 мин ходьбы. Гуглокарты юзайте, а то тут неместные насоветуют оптимальный маршрут через Святошин))) От Южного вокзала прямой троллейбус номер 33 туда ходит. Выходите на остановке Приорская. От Приорской 5 мин ходьбы. Гуглокарты юзайте, а то тут неместные насоветуют оптимальный маршрут через Святошин)))

От Вокзальной до Святошина ехать 15 мин, без всяких пресадокА от Вокзальной до Минской в два раза дольше, да еще и с переходами по лестницам на другую линию. И потом еще от Минской надо как-то добраться до Приорской.33 троллейбус это вообще...Мало того, что он плетётся еле-еле, так еще и интервал 32 мин. А пять минут пешком от остановки до отделения - это только для местных легко и быстро. Если человек не ориентируется на данной местности, то он будет идти минут 30.Поэтому я и предложила самый простой вариант, который подъезжает прямо к отделению.Может, по времени это и дольше минут на 20, но а куда ему торопиться, если обратный поезд только вечером