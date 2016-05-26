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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 595
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
105
Всього голосів : 595
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:46

Re: Універсал (Universal Bank)

Метро минская....
А вообще Гугл карты, вбейте маршрут
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:34

  sinowi написав:Добрый всем день.
Если тут бродят и Киевляне, то напишите пожалуйста подробно - человек приехал поездом в Киев, на жд вокзал ---куда ему дальше и на чем именно ехать, если его конечная цель, это отделение Универсал банка на Автозаводской.
Заранее благодарен

В Киеве два ж/д вокзала: Центральный и Южный, соединенные между собой стеклянной эстакадой. Поэтому, выйдя из вагона, человек пусть спросит у проводника или других пассажиров, как пройти именно на Центральный вокзал.
Выйдя из центрального вокзала на площадь, надо войти в метро "Вокзальная". В метро доехать до станции "Святошин".
Возле метро "Святошин" будет остановка маршрутки №581. К сожалению, это единственный транспорт, которым можно доехать до отделения.
Т.к. из м."Святошин" очень много всяких выходов, то ориентируйтесь на указатели или спросите у людей, как выйти к маршрутке №581
Зображення

В маршрутке надо доехать до остановки "Улица Приорская"
Зображення

К вокзалу можно вернуться, доехав на маршрутке 581 до м."Святошин", а потом до м.Вокзальная.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:52

От Южного вокзала прямой троллейбус номер 33 туда ходит. Выходите на остановке Приорская. От Приорской 5 мин ходьбы. Гуглокарты юзайте, а то тут неместные насоветуют оптимальный маршрут через Святошин)))
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Сер 11 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:56

  Stargazer212 написав:От Южного вокзала прямой троллейбус номер 33 туда ходит. От Приорской 5 мин ходьбы. Гуглокарты юзайте, а то тут неместные насоветуют оптимальный маршрут через Святошин)))

А мож от М Минская какая маршрутка на Приорку бегает? Там минут 10..15 будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:03

530 или 24 тралик. Но там 500 метров идти. От остановки 33-го «Приорская» 600 м. И так и так 2 раза упасть. Зачем метро, когда на вокзале на конечной можно в пустой троллейбус прыгнуть, за минут 40 максимум доехать и потом весело прогуляться 600 метров)
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:19

  clientage написав:
  Stargazer212 написав:От Южного вокзала прямой троллейбус номер 33 туда ходит. От Приорской 5 мин ходьбы. Гуглокарты юзайте, а то тут неместные насоветуют оптимальный маршрут через Святошин)))

А мож от М Минская какая маршрутка на Приорку бегает? Там минут 10..15 будет :)

От метро "Оболонь" ходит 17 трамвай прямо под отделение.
  Stargazer212 написав:530 или 24 тралик. Но там 500 метров идти. От остановки 33-го «Приорская» 600 м. И так и так 2 раза упасть. Зачем метро, когда на вокзале на конечной можно в пустой троллейбус прыгнуть, за минут 40 максимум доехать и потом весело прогуляться 600 метров)

На метро и трамвае как-то надежнее, чем в пробках через полгорода.Зображення
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:15

Re: Універсал (Universal Bank)

А учитывая, что на святошино ремонт, там ещё круги по мосту сроки придется наматывать..
Имхо, если не критично именно то отделение, то самое близкое к вокзалу есть на Саксаганского
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:23

Re: Універсал (Universal Bank)

Вот именно.От жд вокзала до отделения на Саксаганского пешком минут 20.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:26

  Stargazer212 написав:От Южного вокзала прямой троллейбус номер 33 туда ходит. Выходите на остановке Приорская. От Приорской 5 мин ходьбы. Гуглокарты юзайте, а то тут неместные насоветуют оптимальный маршрут через Святошин)))

От Вокзальной до Святошина ехать 15 мин, без всяких пресадок
А от Вокзальной до Минской в два раза дольше, да еще и с переходами по лестницам на другую линию. И потом еще от Минской надо как-то добраться до Приорской.

33 троллейбус это вообще... Зображення
Мало того, что он плетётся еле-еле, так еще и интервал 32 мин. А пять минут пешком от остановки до отделения - это только для местных легко и быстро. Если человек не ориентируется на данной местности, то он будет идти минут 30.

Поэтому я и предложила самый простой вариант, который подъезжает прямо к отделению.
Может, по времени это и дольше минут на 20, но а куда ему торопиться, если обратный поезд только вечером :D
Жадность и Отвага!
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