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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 595
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
105
Всього голосів : 595
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07

Re: Універсал (Universal Bank)

Всем спасибо.
О том, что в моем городе отделение больше не работает, я узнал за двое суток до даты переоформления депозита. И все успел узнать и принять решение...ехать в Киев и переоформляться.

Я уже обслужился на Саксаганского.
Действительно, от вокзала до отделения не более 20 минут пешим строем, если бы я поверил компу, бродил бы по Киеву несколько часов сменивая транспорт. А так дорогу таксисты указали. Все просто - стал спиной к вокзалу и пошел...прошел отделение Таскомбанка на левой стороне дороги и на следующем перекрестке повернул направо - это и есть Саксаганского - иди по улице и на номера домов смотри.

А на Автозаводскую ходит с вокзала маршрутка, тоже таксисты подсказали. Там какой то сложный номер после номера стоит плюс и еще продолжение номера, но проверить я уже не успевал. Там еще туда городская электричка ходит. Главное - это доехать до ул. Автозаводская, а там уже можно пешком найти по номеру. Почему Автозаводская? - там дирекция банка - только и всего, на всякий случай.

А что действительно с банком происходит - закрытие отделений аж 12, только время покажет.

Но я лично решил не уходить. Возможно лишь сумму буду корректировать.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:34

sinowi

сміливий депозитчик :)
банк має носити такого клієнта на руках.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:46

  greenozon написав:sinowi

сміливий депозитчик :)
банк має носити такого клієнта на руках.

Банк, з того, що заощадив на закритих відділеннях, мав би компенсувати витрати на дорогу. І допиляти відкриття депо у ІБ. А так здалися на поталу котобанді, а вони завтра розбіжаться - хто одразу до Лондону, а хто спочатку у владу, а потім теж до Лондону. Приємний був банк :-(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:01

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:Приємний був банк


так вже ж є два "птєнчікі" - спортбанк для кочків і тодосбанк (не знаю дял кого :) )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:21

  greenozon написав:
  klug написав:Приємний був банк


так вже ж є два "птєнчікі" - спортбанк для кочків і тодосбанк (не знаю дял кого :) )

Проекты мобильных банков интересно распределились по географическому принципу: монобанк начался с Днепра и Киева, спортбанк со Львова и Киева, тудубанк с Харькова, уплата с Одессы.
Bosstone
 
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  #<1 ... 618619620621
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