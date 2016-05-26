Всем спасибо. О том, что в моем городе отделение больше не работает, я узнал за двое суток до даты переоформления депозита. И все успел узнать и принять решение...ехать в Киев и переоформляться.
Я уже обслужился на Саксаганского. Действительно, от вокзала до отделения не более 20 минут пешим строем, если бы я поверил компу, бродил бы по Киеву несколько часов сменивая транспорт. А так дорогу таксисты указали. Все просто - стал спиной к вокзалу и пошел...прошел отделение Таскомбанка на левой стороне дороги и на следующем перекрестке повернул направо - это и есть Саксаганского - иди по улице и на номера домов смотри.
А на Автозаводскую ходит с вокзала маршрутка, тоже таксисты подсказали. Там какой то сложный номер после номера стоит плюс и еще продолжение номера, но проверить я уже не успевал. Там еще туда городская электричка ходит. Главное - это доехать до ул. Автозаводская, а там уже можно пешком найти по номеру. Почему Автозаводская? - там дирекция банка - только и всего, на всякий случай.
А что действительно с банком происходит - закрытие отделений аж 12, только время покажет.
Но я лично решил не уходить. Возможно лишь сумму буду корректировать.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
сміливий депозитчик банк має носити такого клієнта на руках.
Банк, з того, що заощадив на закритих відділеннях, мав би компенсувати витрати на дорогу. І допиляти відкриття депо у ІБ. А так здалися на поталу котобанді, а вони завтра розбіжаться - хто одразу до Лондону, а хто спочатку у владу, а потім теж до Лондону. Приємний був банк
Та Ви щось не те кажете, майже всi втратили. Не втратили лише тi, котрi тримали слитки злата пiд ковдрою. Дякуемо панни Гонтаревой за наше щасливе дитинство. Щоб вона врештi решт була Богом покарана. А унiверсал на мiй погляд, ще реанимацii не потребуе.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.