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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 595
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
105
Всього голосів : 595
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07

Re: Універсал (Universal Bank)

Всем спасибо.
О том, что в моем городе отделение больше не работает, я узнал за двое суток до даты переоформления депозита. И все успел узнать и принять решение...ехать в Киев и переоформляться.

Я уже обслужился на Саксаганского.
Действительно, от вокзала до отделения не более 20 минут пешим строем, если бы я поверил компу, бродил бы по Киеву несколько часов сменивая транспорт. А так дорогу таксисты указали. Все просто - стал спиной к вокзалу и пошел...прошел отделение Таскомбанка на левой стороне дороги и на следующем перекрестке повернул направо - это и есть Саксаганского - иди по улице и на номера домов смотри.

А на Автозаводскую ходит с вокзала маршрутка, тоже таксисты подсказали. Там какой то сложный номер после номера стоит плюс и еще продолжение номера, но проверить я уже не успевал. Там еще туда городская электричка ходит. Главное - это доехать до ул. Автозаводская, а там уже можно пешком найти по номеру. Почему Автозаводская? - там дирекция банка - только и всего, на всякий случай.

А что действительно с банком происходит - закрытие отделений аж 12, только время покажет.

Но я лично решил не уходить. Возможно лишь сумму буду корректировать.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:34

sinowi

сміливий депозитчик :)
банк має носити такого клієнта на руках.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:46

  greenozon написав:sinowi

сміливий депозитчик :)
банк має носити такого клієнта на руках.

Банк, з того, що заощадив на закритих відділеннях, мав би компенсувати витрати на дорогу. І допиляти відкриття депо у ІБ. А так здалися на поталу котобанді, а вони завтра розбіжаться - хто одразу до Лондону, а хто спочатку у владу, а потім теж до Лондону. Приємний був банк :-(
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:01

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:Приємний був банк


так вже ж є два "птєнчікі" - спортбанк для кочків і тодосбанк (не знаю дял кого :) )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:21

  greenozon написав:
  klug написав:Приємний був банк


так вже ж є два "птєнчікі" - спортбанк для кочків і тодосбанк (не знаю дял кого :) )

Проекты мобильных банков интересно распределились по географическому принципу: монобанк начался с Днепра и Киева, спортбанк со Львова и Киева, тудубанк с Харькова, уплата с Одессы.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:05

sinowi
Який міф? Тут на форумі деякі пройшли більше 10-ти ТА у різних банках і нічого не втратили, але для того потрібно не запливати за буйки і не лізти п'яним у воду.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:02

klug

Та Ви щось не те кажете, майже всi втратили. Не втратили лише тi, котрi тримали слитки злата пiд ковдрою. Дякуемо панни Гонтаревой за наше щасливе дитинство. Щоб вона врештi решт була Богом покарана. А унiверсал на мiй погляд, ще реанимацii не потребуе.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09

Re: Універсал (Universal Bank)

Пока Универсал держит за бороду Моно - он под зонтиком Бородатого - вроде бы Бородатый дождя и без зонтика не боится
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:24

  sinowi написав:Пока Универсал держит за бороду Моно - он под зонтиком Бородатого - вроде бы Бородатый дождя и без зонтика не боится

Ніяк не здогадаюсь хто такий з бородою?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:34

Re: Універсал (Universal Bank)

Не вiрю, Ви тут и спите, тобто Вам бородатий добре вiдома Людина.
Але пiдказку надам.

Вин трохи ранiше мешкав на вулицi Шкiльнiй в Днiпрi
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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