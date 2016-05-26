Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07

Всем спасибо.

О том, что в моем городе отделение больше не работает, я узнал за двое суток до даты переоформления депозита. И все успел узнать и принять решение...ехать в Киев и переоформляться.



Я уже обслужился на Саксаганского.

Действительно, от вокзала до отделения не более 20 минут пешим строем, если бы я поверил компу, бродил бы по Киеву несколько часов сменивая транспорт. А так дорогу таксисты указали. Все просто - стал спиной к вокзалу и пошел...прошел отделение Таскомбанка на левой стороне дороги и на следующем перекрестке повернул направо - это и есть Саксаганского - иди по улице и на номера домов смотри.



А на Автозаводскую ходит с вокзала маршрутка, тоже таксисты подсказали. Там какой то сложный номер после номера стоит плюс и еще продолжение номера, но проверить я уже не успевал. Там еще туда городская электричка ходит. Главное - это доехать до ул. Автозаводская, а там уже можно пешком найти по номеру. Почему Автозаводская? - там дирекция банка - только и всего, на всякий случай.



А что действительно с банком происходит - закрытие отделений аж 12, только время покажет.



Но я лично решил не уходить. Возможно лишь сумму буду корректировать.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.