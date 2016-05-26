Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:42

klug



Ну что Вам ответить - Вы же авторитет, а я так, пришел по страницам побродить. Это Вы себя уговариваете или меня пытаетесь уговорить.........200 гривен до майданного времени Вы уравняли с 200 гривен после Майданного времени? Или мне это все же показалось?



Всех граждан почти банда от...имела, но одних при этом без вазелина.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.