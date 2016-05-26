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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 595
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
105
Всього голосів : 595
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:59

  sinowi написав:klug

Та Ви щось не те кажете, майже всi втратили. Не втратили лише тi, котрi тримали слитки злата пiд ковдрою. Дякуемо панни Гонтаревой за наше щасливе дитинство. Щоб вона врештi решт була Богом покарана. А унiверсал на мiй погляд, ще реанимацii не потребуе.

Кажу, як є: ті, хто зберігав з розумом і не запливав за буйки, ті нічого не втратили. А ті, хто жив у полоні власних міфів про те, поки у банку тримає гроші хтось при владі або його родичі, то нічого не з банкою нічого не станеться чи, що у найгіршому випадку віддадуть трубами, яйцями, горілкою, цукерками і т.д., от ті втратили. А от чи зробите ви висновок із цієї ситуації чи будете далі вірити у бородатих і волохатих напівбогів - це вже ваша особиста справа.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:55

Закончился долларовый депозит по сроку. Сумма небольшая - в пределах фонда. Пришел переложить на карту Моно, чтобы можно было онлайн открывать депозиты, так как в онлайн банке Универсала я почему-то этого сделать до сих пор не могу :?: . А не тут то было, сказали, всё равно валюту нужно заказывать, чтобы переложить. Вот такое... Придется еще завтра идти в отделение. Грусть....

Да, и не помешало бы сделать электронные очереди в отделениях, иначе полная неразбериха: кто-то принимает клиентов только по картам Моно, кто-то просто бумажки перебирает. В итоге просидел в очереди из 3х человек 40 минут. Непонятно, чем занимаются в это время другие сотрудники, которых я насчитал как минимум 4 (не считая начальника отделения).
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:42

klug

Ну что Вам ответить - Вы же авторитет, а я так, пришел по страницам побродить. Это Вы себя уговариваете или меня пытаетесь уговорить.........200 гривен до майданного времени Вы уравняли с 200 гривен после Майданного времени? Или мне это все же показалось?

Всех граждан почти банда от...имела, но одних при этом без вазелина.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:33

  sinowi написав:klug

Ну что Вам ответить - Вы же авторитет, а я так, пришел по страницам побродить. Это Вы себя уговариваете или меня пытаетесь уговорить.........200 гривен до майданного времени Вы уравняли с 200 гривен после Майданного времени? Или мне это все же показалось?

Інших валют не знаєте?
  sinowi написав:Всех граждан почти банда от...имела, но одних при этом без вазелина.

Немає бідному українцю спокою: масони, zog, рептилоїди - усі хочуть урвати його гривню. І нічого не лишається, як лише віддати їм усі свої гроші в надії, що не з'їдять. Адже що може зробити проста людина проти глобальної змови, так?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:44

Re: Універсал (Universal Bank)

18.5% на рік
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:46

  wolt450 написав:18.5% на рік

Стовпець?
Виплата щомісячно?
Ціна 5000?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:55

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Ціна 5000?

+дорога
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:01

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ціна 5000?

+дорога

В наших краях ще не закрились.
До відділення можна навіть прогулятись.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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