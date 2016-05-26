Та Ви щось не те кажете, майже всi втратили. Не втратили лише тi, котрi тримали слитки злата пiд ковдрою. Дякуемо панни Гонтаревой за наше щасливе дитинство. Щоб вона врештi решт була Богом покарана. А унiверсал на мiй погляд, ще реанимацii не потребуе.
Кажу, як є: ті, хто зберігав з розумом і не запливав за буйки, ті нічого не втратили. А ті, хто жив у полоні власних міфів про те, поки у банку тримає гроші хтось при владі або його родичі, то нічого не з банкою нічого не станеться чи, що у найгіршому випадку віддадуть трубами, яйцями, горілкою, цукерками і т.д., от ті втратили. А от чи зробите ви висновок із цієї ситуації чи будете далі вірити у бородатих і волохатих напівбогів - це вже ваша особиста справа.
Закончился долларовый депозит по сроку. Сумма небольшая - в пределах фонда. Пришел переложить на карту Моно, чтобы можно было онлайн открывать депозиты, так как в онлайн банке Универсала я почему-то этого сделать до сих пор не могу . А не тут то было, сказали, всё равно валюту нужно заказывать, чтобы переложить. Вот такое... Придется еще завтра идти в отделение. Грусть....
Да, и не помешало бы сделать электронные очереди в отделениях, иначе полная неразбериха: кто-то принимает клиентов только по картам Моно, кто-то просто бумажки перебирает. В итоге просидел в очереди из 3х человек 40 минут. Непонятно, чем занимаются в это время другие сотрудники, которых я насчитал как минимум 4 (не считая начальника отделения).
Ну что Вам ответить - Вы же авторитет, а я так, пришел по страницам побродить. Это Вы себя уговариваете или меня пытаетесь уговорить.........200 гривен до майданного времени Вы уравняли с 200 гривен после Майданного времени? Или мне это все же показалось?
Всех граждан почти банда от...имела, но одних при этом без вазелина.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi написав:Всех граждан почти банда от...имела, но одних при этом без вазелина.
Немає бідному українцю спокою: масони, zog, рептилоїди - усі хочуть урвати його гривню. І нічого не лишається, як лише віддати їм усі свої гроші в надії, що не з'їдять. Адже що може зробити проста людина проти глобальної змови, так?
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В наших краях ще не закрились. До відділення можна навіть прогулятись.
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