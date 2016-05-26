Лучше СЭПом
В месяц на сумму не более первоначального размещения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:41
Лучше СЭПом
В месяц на сумму не более первоначального размещения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:59
klug
Інших валют не знаєте?
А з iншими валютами що трапилося?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:35
На депозит monobank вы можете внести средства следующими способами:
- с собственной карты monobank (без комиссии);
- по реквизитам: в кассе или интернет-банке. Монобанк не берет комиссию за открытие депозита, может быть взята комиссия кассы, либо карты-эмитента;
- наличными в кассах банков-партнеров (по коду), или в других кассах украинских банков по реквизитам;
- со своей карты другого банка Украины.
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