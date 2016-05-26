Лучше СЭПом
В месяц на сумму не более первоначального размещения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:41
Лучше СЭПом
В месяц на сумму не более первоначального размещения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:59
klug
Інших валют не знаєте?
А з iншими валютами що трапилося?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:35
На депозит monobank вы можете внести средства следующими способами:
- с собственной карты monobank (без комиссии);
- по реквизитам: в кассе или интернет-банке. Монобанк не берет комиссию за открытие депозита, может быть взята комиссия кассы, либо карты-эмитента;
- наличными в кассах банков-партнеров (по коду), или в других кассах украинских банков по реквизитам;
- со своей карты другого банка Украины.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:53
Re: Універсал (Universal Bank)
У меня в Универсале (Одесса) 11.10.2019 заканчивается два депозита (13-ти месячные). Нельзя ли как-то переложить эти депо, отделение в Одессе закрылось?
Звонил на горячую линию, оператор ответила забирайте деньги на Соборной площади, 1 в Таскомбанке.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12
Вы можете открыть депозит в monobank.
Открываете в приложении monobank депозит, пополняете с карты (если у вас есть карта под депозит и средства с него на карту выплатили) или в кассе партнера.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18
Можно с карты открыть через telegram чат-бот годовой вклад с пополнением
18,5%
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 07 жов, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18
Re: Універсал (Universal Bank)
Меня интересует Универсал, а не Монобанк.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:21
Так это в Универсале!
Называется "Cтрокові депозити з можливістю поповнення"
18,5% при открытии через telegram чат-бот
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:48
Re: Універсал (Universal Bank)
Ещё один вопрос представителю Универсала. Получение депозита Универсалбанка в Таскомбанке бесплатно? А то я позвонил в Тас, они мне говорят, что мы сначала откроем вам счёт, потом позвоним в Киев, а когда там подтвердят, выдадим деньги.
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