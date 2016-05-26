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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 595
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
105
Всього голосів : 595
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:41

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  wolt450 написав:18.5% на рік


Підтягли до рівня Моні))).

Як зараз в Моні можна поповнювати?

Лучше СЭПом :wink:
В месяц на сумму не более первоначального размещения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:59

klug

Інших валют не знаєте?

А з iншими валютами що трапилося?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:35

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  wolt450 написав:18.5% на рік


Підтягли до рівня Моні))).

Як зараз в Моні можна поповнювати?


На депозит monobank вы можете внести средства следующими способами:

- с собственной карты monobank (без комиссии);
- по реквизитам: в кассе или интернет-банке. Монобанк не берет комиссию за открытие депозита, может быть взята комиссия кассы, либо карты-эмитента;
- наличными в кассах банков-партнеров (по коду), или в других кассах украинских банков по реквизитам;
- со своей карты другого банка Украины.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:53

Re: Універсал (Universal Bank)

У меня в Универсале (Одесса) 11.10.2019 заканчивается два депозита (13-ти месячные). Нельзя ли как-то переложить эти депо, отделение в Одессе закрылось?
Звонил на горячую линию, оператор ответила забирайте деньги на Соборной площади, 1 в Таскомбанке.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12

  2805 написав:У меня в Универсале (Одесса) 11.10.2019 заканчивается два депозита (13-ти месячные). Нельзя ли как-то переложить эти депо, отделение в Одессе закрылось?
Звонил на горячую линию, оператор ответила забирайте деньги на Соборной площади, 1 в Таскомбанке.

Вы можете открыть депозит в monobank. https://www.monobank.ua/deposit
Открываете в приложении monobank депозит, пополняете с карты (если у вас есть карта под депозит и средства с него на карту выплатили) или в кассе партнера.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18

  2805 написав:У меня в Универсале (Одесса) 11.10.2019 заканчивается два депозита (13-ти месячные). Нельзя ли как-то переложить эти депо, отделение в Одессе закрылось?
Звонил на горячую линию, оператор ответила забирайте деньги на Соборной площади, 1 в Таскомбанке.

Можно с карты открыть через telegram чат-бот годовой вклад с пополнением
18,5%
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 07 жов, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18

Re: Універсал (Universal Bank)

Меня интересует Универсал, а не Монобанк.
2805
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:21

  2805 написав:Меня интересует Универсал, а не Монобанк.

Так это в Универсале!
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Называется "Cтрокові депозити з можливістю поповнення"
18,5% при открытии через telegram чат-бот
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:48

Re: Універсал (Universal Bank)

Ещё один вопрос представителю Универсала. Получение депозита Универсалбанка в Таскомбанке бесплатно? А то я позвонил в Тас, они мне говорят, что мы сначала откроем вам счёт, потом позвоним в Киев, а когда там подтвердят, выдадим деньги.
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