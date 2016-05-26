Додано: Пон 07 жов, 2019 12:47

Universal Bank





Добрий день.

А другие сюрпризы от Универсал банка ожидаются? Первым сюрпризом было закрытие отделений. Будет ли какой то второй сюрприз для вкладчиков? Ведь вместо закрытия отделений можно было в каждом из населенных пунктов открыть микро отделение в однокомнатной хрущевке....

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.