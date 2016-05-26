Добрий день. А другие сюрпризы от Универсал банка ожидаются? Первым сюрпризом было закрытие отделений. Будет ли какой то второй сюрприз для вкладчиков? Ведь вместо закрытия отделений можно было в каждом из населенных пунктов открыть микро отделение в однокомнатной хрущевке....
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Universal Bank, який алгоритм відкриття депо в Телеграмі? Яка мінсума відкриття і де вона має лежати?
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Открыл я в боте депо сегодня, как бы. Бот сказал открыл, дал номер договора, pdf. А с карты ничего не списалось ну и нового депо в инет банке не вижу пока. Кстати, открытие депо они немного запрятали в меню этого бота.