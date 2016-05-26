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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 596
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 596
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:28

  ramaz написав:
  lubopytnaya написав:
  2805 написав:Меня интересует Универсал, а не Монобанк.

Так это в Универсале!
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Называется "Cтрокові депозити з можливістю поповнення"
18,5% при открытии через telegram чат-бот

А где у них ссылка на сам чат-бот?

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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:40

  ramaz написав:
  lubopytnaya написав:
  2805 написав:Меня интересует Универсал, а не Монобанк.

Так это в Универсале!
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Называется "Cтрокові депозити з можливістю поповнення"
18,5% при открытии через telegram чат-бот

А где у них ссылка на сам чат-бот?


чат-бот @UniversalBank_Bot
ссылка http://t.me/UniversalBank_Bot
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:47

Universal Bank


Добрий день.
А другие сюрпризы от Универсал банка ожидаются? Первым сюрпризом было закрытие отделений. Будет ли какой то второй сюрприз для вкладчиков? Ведь вместо закрытия отделений можно было в каждом из населенных пунктов открыть микро отделение в однокомнатной хрущевке....
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13

Universal Bank

И как получить 18,5%, в чат боте у меня нет функции открыть депозит.
Обязательно картсчет иметь, мегагнучкого не достаточно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:29

Universal Bank, який алгоритм відкриття депо в Телеграмі?
Яка мінсума відкриття і де вона має лежати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:06

Панове, переказ з рахунку Універсала через IБ на моно вважається внутрішньобанківським між власними рахунками і є безкоштовним чи є нюанси?

P.S. перекинути через картку не пропонувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:36

Посилання на чатбот - http://t.me/UniversalBank_Bot
zeka_1982
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:41

Re: Універсал (Universal Bank)

Телеграм, знайти можна написавши UniversalBank_Bot
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:50

Re: Універсал (Universal Bank)

Через чатбот на 12 місяців 18,5%, через відділення 18, якщо ще з капіталізацією, то взагалі 20%
Мінімальна сума 1000 грн, 100 доларів иа 100 євро.
Поповнення без обмежень.
Круто.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:50

Re: Універсал (Universal Bank)

Открыл я в боте депо сегодня, как бы. Бот сказал открыл, дал номер договора, pdf. А с карты ничего не списалось ну и нового депо в инет банке не вижу пока. Кстати, открытие депо они немного запрятали в меню этого бота.
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