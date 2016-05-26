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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:53
cheburek3 написав:
открытие депо они немного запрятали в меню этого бота
и где его искать?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55
Подскажите, где найти открытие депо в этом боте?
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