и где его искать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:53
Re: Універсал (Universal Bank)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55
Re: Універсал (Universal Bank)
Подскажите, где найти открытие депо в этом боте?
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:50
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:06
Re: Універсал (Universal Bank)
Заходимо в чатбот - Фінансова інформація - Зоащадження - Відкрити депозит
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:07
Re: Універсал (Universal Bank)
Якщо депозит відкривається в не робочий час, то дата відкриття наступний день і гроші походу теж настцупного дня списуються
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