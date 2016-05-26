и где его искать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:53
Re: Універсал (Universal Bank)
Бонус к депозиту + 50 грн
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55
Re: Універсал (Universal Bank)
Подскажите, где найти открытие депо в этом боте?
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:50
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:06
Re: Універсал (Universal Bank)
Заходимо в чатбот - Фінансова інформація - Зоащадження - Відкрити депозит
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:07
Re: Універсал (Universal Bank)
Якщо депозит відкривається в не робочий час, то дата відкриття наступний день і гроші походу теж настцупного дня списуються
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:49
Депо под 18,5
А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ?
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:30
Бот в Телеграм привязаний й до фінансового номера?
З чужого смартфона депо не відкрити?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:19
Осторожнее ребята. На конец 2 квартала банк имел непокрытый убыток 3354 млн.грн, что превышает его уставной капитал (3102 млн.грн). Данные взяты из фин. отчета банка. Надо помнить о 200 000грн из фонда гарантирования и не заплывать за буйки.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:07
А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?. – "Мегагнучкий" подойдет, паспорт и код.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ? – Мегагнучкий
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:09
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