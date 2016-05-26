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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 596
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 596
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:53

Re: Універсал (Universal Bank)

  cheburek3 написав:открытие депо они немного запрятали в меню этого бота
и где его искать?
Бонус к депозиту + 50 грн
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55

Re: Універсал (Universal Bank)

Подскажите, где найти открытие депо в этом боте?
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Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:50

Re: Універсал (Universal Bank)

  ramaz написав:и где его искать?

В начале меню что-то вроде "финансовый кабинет". Туда идем, а не в депозиты
cheburek3
 
Повідомлень: 310
З нами з: 13.12.10
Подякував: 66 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:06

Re: Універсал (Universal Bank)

Заходимо в чатбот - Фінансова інформація - Зоащадження - Відкрити депозит
zeka_1982
 
Повідомлень: 16
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:07

Re: Універсал (Universal Bank)

Якщо депозит відкривається в не робочий час, то дата відкриття наступний день і гроші походу теж настцупного дня списуються
zeka_1982
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.10.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:49

Депо под 18,5

А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ?
demichh
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 09.12.10
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:30

Бот в Телеграм привязаний й до фінансового номера?
З чужого смартфона депо не відкрити?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:19

  demichh написав:А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ?


Осторожнее ребята. На конец 2 квартала банк имел непокрытый убыток 3354 млн.грн, что превышает его уставной капитал (3102 млн.грн). Данные взяты из фин. отчета банка. Надо помнить о 200 000грн из фонда гарантирования и не заплывать за буйки.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:07

  demichh написав:А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ?

А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?. – "Мегагнучкий" подойдет, паспорт и код.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ? – Мегагнучкий
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:09

  Квесторе_поверніться написав:Бот в Телеграм привязаний й до фінансового номера?
З чужого смартфона депо не відкрити?

Так, підв'язано до фінансового номеру. З нефінансового номер не відкрити
Universal Bank
Представник банку
 
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