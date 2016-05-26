Открыл депо под 18,5 с ежемес. выпл., менагнучкый бот не видел, открыли карту и с нее 1 тыс. взял. Но есть вопрос: скачал Заявление-подтверждение размещение депозита из вайбера в ПДФ, там пишет что он подписан цифровой подписью, однако проверку документ не проходит в https://ca.informjust.ua/verify, хотя там предлагают на этом сайте его проверить. И еще, написано "пидпыс клиента" - "накладэно мий электронный пидпыс". Очевидно такой же как и от банка
demichh написав:Открыл депо под 18,5 с ежемес. выпл., менагнучкый бот не видел, открыли карту и с нее 1 тыс. взял. Но есть вопрос: скачал Заявление-подтверждение размещение депозита из вайбера в ПДФ, там пишет что он подписан цифровой подписью, однако проверку документ не проходит в https://ca.informjust.ua/verify, хотя там предлагают на этом сайте его проверить. И еще, написано "пидпыс клиента" - "накладэно мий электронный пидпыс". Очевидно такой же как и от банка :)
Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, с указанием Вашего номера телефона и данными договора. Проверим в чем причина