Открыл депо под 18,5 с ежемес. выпл., менагнучкый бот не видел, открыли карту и с нее 1 тыс. взял. Но есть вопрос: скачал Заявление-подтверждение размещение депозита из вайбера в ПДФ, там пишет что он подписан цифровой подписью, однако проверку документ не проходит в https://ca.informjust.ua/verify, хотя там предлагают на этом сайте его проверить. И еще, написано "пидпыс клиента" - "накладэно мий электронный пидпыс". Очевидно такой же как и от банка
demichh написав:Открыл депо под 18,5 с ежемес. выпл., менагнучкый бот не видел, открыли карту и с нее 1 тыс. взял. Но есть вопрос: скачал Заявление-подтверждение размещение депозита из вайбера в ПДФ, там пишет что он подписан цифровой подписью, однако проверку документ не проходит в https://ca.informjust.ua/verify, хотя там предлагают на этом сайте его проверить. И еще, написано "пидпыс клиента" - "накладэно мий электронный пидпыс". Очевидно такой же как и от банка :)
Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, с указанием Вашего номера телефона и данными договора. Проверим в чем причина
Goodman написав:Тема Universal Bank Вопрос - как можно дистанционно пополнить карту "текущий счет" гривнями? есть ли универсальные терминалы или можно кинуть с Привата СЕПОМ. Какие там реквизиты Универсала для СЕПа?
(завелось у меня шило в одном месте по поводу бота) Всем спасибо
Знайшов в закромах реквізити Комси2. Єрдпоу 21133352 МФО 322001 Котловий 2924698003 Не знаю чи зараз вони актуальні. Уточню.
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