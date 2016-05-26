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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 596
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 596
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:20

Re: Універсал (Universal Bank)

Открыл депо под 18,5 с ежемес. выпл., менагнучкый бот не видел, открыли карту и с нее 1 тыс. взял.
Но есть вопрос: скачал Заявление-подтверждение размещение депозита из вайбера в ПДФ, там пишет что он подписан цифровой подписью, однако проверку документ не проходит в https://ca.informjust.ua/verify, хотя там предлагают на этом сайте его проверить.
И еще, написано "пидпыс клиента" - "накладэно мий электронный пидпыс". Очевидно такой же как и от банка :)
demichh
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 09.12.10
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:31

  Universal Bank написав:
  demichh написав:А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ?

А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?. – "Мегагнучкий" подойдет, паспорт и код.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ? – Мегагнучкий


А если у меня закончился депозит и деньги перечислены на карточный счёт, смогу ли я открыть депозит через телеграм бот?
2805
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:37

  demichh написав:Открыл депо под 18,5 с ежемес. выпл., менагнучкый бот не видел, открыли карту и с нее 1 тыс. взял.
Но есть вопрос: скачал Заявление-подтверждение размещение депозита из вайбера в ПДФ, там пишет что он подписан цифровой подписью, однако проверку документ не проходит в https://ca.informjust.ua/verify, хотя там предлагают на этом сайте его проверить.
И еще, написано "пидпыс клиента" - "накладэно мий электронный пидпыс". Очевидно такой же как и от банка :)

Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, с указанием Вашего номера телефона и данными договора. Проверим в чем причина
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:45

  2805 написав:
  Universal Bank написав:
  demichh написав:А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ?

А что нужно иметь для открытия, карточный счет или мегегнучкий подойдет?. – "Мегагнучкий" подойдет, паспорт и код.
Какой вариант бесплатного оформления счета под депозит ? – Мегагнучкий


А если у меня закончился депозит и деньги перечислены на карточный счёт, смогу ли я открыть депозит через телеграм бот?

да, сможете
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 102
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:35

Тема Universal Bank
Вопрос - как можно дистанционно пополнить карту "текущий счет" гривнями?
есть ли универсальные терминалы или можно кинуть с Привата СЕПОМ.
Какие там реквизиты Универсала для СЕПа?

(завелось у меня шило в одном месте по поводу бота)
Всем спасибо
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:11

  Goodman написав:Тема Universal Bank
Вопрос - как можно дистанционно пополнить карту "текущий счет" гривнями?
есть ли универсальные терминалы или можно кинуть с Привата СЕПОМ.
Какие там реквизиты Универсала для СЕПа?

(завелось у меня шило в одном месте по поводу бота)
Всем спасибо

Знайшов в закромах реквізити Комси2.
Єрдпоу 21133352
МФО 322001
Котловий 2924698003
Не знаю чи зараз вони актуальні. Уточню.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:31

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Уточню.


контакт центр работает только в рабочее время. упс ((((((((((
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:38

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Уточню.


контакт центр работает только в рабочее время. упс ((((((((((

до 21-00.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:05

Квесторе_поверніться Чат бот дал реквизиты:

Пополнение карты в другом банке

Получатель: АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
IBAN: UA.47.322001.0000029095000593030
Назначение платежа: Пополнение карты ФИО клиента, ИНН клиента, № счета
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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