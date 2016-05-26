Додано: Сер 09 жов, 2019 20:35

Тема Universal Bank

Вопрос - как можно дистанционно пополнить карту "текущий счет" гривнями?

есть ли универсальные терминалы или можно кинуть с Привата СЕПОМ.

Какие там реквизиты Универсала для СЕПа?



(завелось у меня шило в одном месте по поводу бота)

Всем спасибо