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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:02
Goodman написав:
Пополнение карты в другом банке
Получатель: АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
IBAN: UA.47.322001.0000029095000593030
Назначение платежа: Пополнение карты ФИО клиента, ИНН клиента, № счета
Чат 0800 поведал, что там идет прямое зачисление на счет 2620 ( естественно в ИБАНутом формате) ну и вишенка сверху - Универсал снимет 1% на свою користь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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