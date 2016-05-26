Чат 0800 поведал, что там идет прямое зачисление на счет 2620 ( естественно в ИБАНутом формате) ну и вишенка сверху - Универсал снимет 1% на свою користь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:02
Re: Універсал (Universal Bank)
Чат 0800 поведал, что там идет прямое зачисление на счет 2620 ( естественно в ИБАНутом формате) ну и вишенка сверху - Универсал снимет 1% на свою користь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32
Goodman, слати можна напряму на 2620....
МФО 322001.
Шановний офпред, підтверджуєте?
На картковий під депо прихід не тарифікується, правильно?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:18
Постоянно перевожу. Не надо никаких "котловых" счетов
Прямой платеж (СЕП) на свой карточный счет
Зачисляется мгновенно и без комиссий.
Жадность и Отвага!
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