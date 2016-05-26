Чат 0800 поведал, что там идет прямое зачисление на счет 2620 ( естественно в ИБАНутом формате) ну и вишенка сверху - Универсал снимет 1% на свою користь.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:02
Re: Універсал (Universal Bank)
Чат 0800 поведал, что там идет прямое зачисление на счет 2620 ( естественно в ИБАНутом формате) ну и вишенка сверху - Универсал снимет 1% на свою користь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32
Goodman, слати можна напряму на 2620....
МФО 322001.
Шановний офпред, підтверджуєте?
На картковий під депо прихід не тарифікується, правильно?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:18
Постоянно перевожу. Не надо никаких "котловых" счетов
Прямой платеж (СЕП) на свой карточный счет
Зачисляется мгновенно и без комиссий.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:42
Re: Універсал (Universal Bank)
Мне milf с чата с прискорбием сообщила, что будет 1% потерь.
Дайте статистику, чтобы я спал спокойно. Дякую Панам и прелеснейшим Панночкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:45
Goodman
По депозитной карте (лаки карт), в тарифах и говорится что пополнение безналом без комиссий. У вас может быть другой тариф к счету. А операторы часто чушь несут.
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:49
На сьогодні все ок, прихід на платину під депо без комісії СЕПом.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:09
РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ ПІДПИСУ: ПІДПИС ПЕРЕВІРЕНО УСПІШНО
ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО
НАЗВА ФАЙЛУ З ПІДПИСОМ: DEPO_UNIVSAL_10_10_19.PDF
ПІДПИСУВАЧ: ЗВІЗЛО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»
КОД ЄДРПОУ: 21133352
ПОСАДА: ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
ЧАС ПІДПИСУ (ПІДТВЕРДЖЕНО КВАЛІФІКОВАНОЮ ПОЗНАЧКОЮ ЧАСУ ДЛЯ ПІДПИСУ ВІД НАДАВАЧА): ***************
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: АЦСК ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР: 12A1C72050EC68540400000094450500CF0B0D
ТИП НОСІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА: НЕЗАХИЩЕНИЙ
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Все ок з файлом який банка малює в телеграм.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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