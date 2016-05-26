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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 596
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
106
Всього голосів : 596
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:02

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:Пополнение карты в другом банке

Получатель: АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
IBAN: UA.47.322001.0000029095000593030
Назначение платежа: Пополнение карты ФИО клиента, ИНН клиента, № счета


Чат 0800 поведал, что там идет прямое зачисление на счет 2620 ( естественно в ИБАНутом формате) ну и вишенка сверху - Универсал снимет 1% на свою користь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09

  2805 написав:А как можно в Универсале поменять свой финансовый номер?

Вы можете изменить свой финансовый номер через Call центр: 0 800 300 200
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32

Goodman, слати можна напряму на 2620....
МФО 322001.
Шановний офпред, підтверджуєте?
На картковий під депо прихід не тарифікується, правильно?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:18

  Квесторе_поверніться написав:На картковий під депо прихід не тарифікується, правильно?

Постоянно перевожу. Не надо никаких "котловых" счетов
Прямой платеж (СЕП) на свой карточный счет
Зачисляется мгновенно и без комиссий.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:42

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:Зачисляется мгновенно и без комиссий.


Мне milf с чата с прискорбием сообщила, что будет 1% потерь.
Дайте статистику, чтобы я спал спокойно. Дякую Панам и прелеснейшим Панночкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:45

Goodman

По депозитной карте (лаки карт), в тарифах и говорится что пополнение безналом без комиссий. У вас может быть другой тариф к счету. А операторы часто чушь несут.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:49

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:Зачисляется мгновенно и без комиссий.


Мне milf с чата с прискорбием сообщила, что будет 1% потерь.
Дайте статистику, чтобы я спал спокойно. Дякую Панам и прелеснейшим Панночкам.

На сьогодні все ок, прихід на платину під депо без комісії СЕПом.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:09

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ ПІДПИСУ: ПІДПИС ПЕРЕВІРЕНО УСПІШНО
ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО
НАЗВА ФАЙЛУ З ПІДПИСОМ: DEPO_UNIVSAL_10_10_19.PDF
ПІДПИСУВАЧ: ЗВІЗЛО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»
КОД ЄДРПОУ: 21133352
ПОСАДА: ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
ЧАС ПІДПИСУ (ПІДТВЕРДЖЕНО КВАЛІФІКОВАНОЮ ПОЗНАЧКОЮ ЧАСУ ДЛЯ ПІДПИСУ ВІД НАДАВАЧА): ***************
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: АЦСК ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР: 12A1C72050EC68540400000094450500CF0B0D
ТИП НОСІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА: НЕЗАХИЩЕНИЙ
---------------------
Все ок з файлом який банка малює в телеграм.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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